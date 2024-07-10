12 TEMMUZ BİM AKTÜEL: Playstation 4 raflarda! Bu hafta BİM'de neler var? (BİM 12 TEMMUZ KATALOG)
BİM marketlerde 12 Temmuz'dan itibaren yer alacak olan ürünler belli oldu. BİM'in vatandaşlara en büyük sürprizi ise 12 Temmuz haftasında rafları süsleyecek Playstation 4 oldu. 12 Temmuz BİM kataloğunda aynı zamanda bisiklet, televizyon ve çeşitli oyuncu ekipmanları öne çıkıyor. Klavye, kulaklık, 'mouse' gibi pek çok ürünün yer aldığı 12 Temmuz BİM kataloğunda yer alan ürünlerin tamamı şöyle...
12 Temmuz 2024 Cuma BİM aktüel kataloğu yayımlandı. 12 Temmuz'dan itibaren raflarda yer alacak ürünler arasında gençlere yönelik pek çok oyuncu ekipmanları yer alıyor. Bu ürünler arasında kulaklık, 'mouse', klavye dahil pek çok oyuncu (Gaming) ekipmanının yanı sıra Playstation 4 de bulunuyor. Aynı zamanda 4 farklı elektrikli bisikletin de yer aldığı BİM 12 Temmuz Cuma kataloğunda yer alan ürünler ve BİM aktüel indirimlerinin tamamı şöyle:
* Ape Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo-E Elektrikli Dağ Bisikleti 39.999 TL
* Ape Ryder Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti 29.999 TL
* RKS Katlanır Elektrikli Bisiklet 29.999 TL
* Mounty 27,5 Jant Ön Amörtisörlü Bisiklet 3.999 TL
* Plenty Pasta Cila 59 TL
* Koltuk Ve Halı Temizleyici 39 TL
* Motor Temizleyici 39 TL
* Deri ve Koltuk Temizleyici 39 TL
* Cilalı Oto Şampuanı 34 TL
* Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV SN50F950 10.999 TL
* Senna 42 İnç Full HD Google TV 42SN9000F 6.999 TL
* Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria 2.999 TL
* Fakir Lucky Dik Süpürge 1.799 TL
* Heifer Mega Robot Blender Set 1.399 TL
* Nautica Vücut Analizli Akıllı Tartı 479 TL
* Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası 265 TL
* Gözlük Kabı 159 TL
* Kız Çocukları İçin Blok Oyuncak 99 TL
* Oyuncak Çek Bırak Ejderha 129 TL
* Büyük Fotoğraf Albümü 129 TL
* Renkli Ambalaj Lastiği 24,50 TL
* Balon Dekorasyon Seti 179 TL
* Moda Aksesuarlı Oyun Setleri 179 TL
* Oyuncak Helikopter 69 TL
* Oto Çekici Araba 139 TL
* Oyuncak Jip Seti 149 TL
* Konuşan Nazlı Bebek 179 TL