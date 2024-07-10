12 TEMMUZ BİM AKTÜEL: Playstation 4 raflarda! Bu hafta BİM'de neler var? (BİM 12 TEMMUZ KATALOG)

12 Temmuz 2024 Cuma BİM aktüel kataloğu yayımlandı. 12 Temmuz'dan itibaren raflarda yer alacak ürünler arasında gençlere yönelik pek çok oyuncu ekipmanları yer alıyor. Bu ürünler arasında kulaklık, 'mouse', klavye dahil pek çok oyuncu (Gaming) ekipmanının yanı sıra Playstation 4 de bulunuyor. Aynı zamanda 4 farklı elektrikli bisikletin de yer aldığı BİM 12 Temmuz Cuma kataloğunda yer alan ürünler ve BİM aktüel indirimlerinin tamamı şöyle:

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