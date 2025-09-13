Google Haberler

13 EYLÜL 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 13 Eylül 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Eylül 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

13 Eylül 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Bizim Hikaye

01:00 Karanlık Sular

02:40 Kardeşlerim

05:00 Ateş Kuşları

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

12:00 Görevimiz Tatil

14:00 Yok Artık

16:20 Gözleri KaraDeniz

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

13 Eylül 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Arka Sokaklar

00:15 Meteor Kıyameti

02:00 Poyraz Karayel

04:15 Kuzey Güney

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arka Sokaklar

15:45 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Gitmesine İzin Ver

13 Eylül 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 İllegal Hayatlar

01:00 Aşk Mantık İntikam

03:15 Yaz Şarkısı

04:45 Bay Yanlış

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kirli Sepeti

14:00 Yasak Elma

16:00 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mutluyuz

22:15 Şevkat Yerimdar

23:30 Efsane Futbol

13 Eylül 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Veliaht

02:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Veliaht

18:25 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

22:45 Bahar

13 Eylül 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Kral Kaybederse

02:30 Çarpıntı

04:30 Baba Ocağı

07:00 Menajerimi Ara

08:30 Çarpıntı

11:15 Sahipsizler

14:00 Bir Şansım Olsa

15:30 Söz

16:15 Çarpıntı

19:00 Star Haber

20:00 Çarpıntı

22:45 Sahipsizler

13 Eylül 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Eurobasket Özel

01:30 Simitçi

02:05 Seksenler

02:55 Teşkilat

05:10 Yedi Numara

06:40 Benim Güzel Ailem

09:45 Hayallerinin Peşinde

10:45 Pırıl: Sayıların Gizemi

12:20 Yeşil Deniz

15:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

13 Eylül 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 MasterChef Türkiye

16:00 İtiraf Et

20:00 MasterChef Türkiye

