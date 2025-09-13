13 EYLÜL 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 13 Eylül 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Eylül 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
13 Eylül 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Bizim Hikaye
01:00 Karanlık Sular
02:40 Kardeşlerim
05:00 Ateş Kuşları
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
12:00 Görevimiz Tatil
14:00 Yok Artık
16:20 Gözleri KaraDeniz
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
13 Eylül 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Arka Sokaklar
00:15 Meteor Kıyameti
02:00 Poyraz Karayel
04:15 Kuzey Güney
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arka Sokaklar
15:45 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Gitmesine İzin Ver
13 Eylül 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 İllegal Hayatlar
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:15 Yaz Şarkısı
04:45 Bay Yanlış
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kirli Sepeti
14:00 Yasak Elma
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mutluyuz
22:15 Şevkat Yerimdar
23:30 Efsane Futbol
13 Eylül 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Veliaht
02:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Veliaht
18:25 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
22:45 Bahar
13 Eylül 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Kral Kaybederse
02:30 Çarpıntı
04:30 Baba Ocağı
07:00 Menajerimi Ara
08:30 Çarpıntı
11:15 Sahipsizler
14:00 Bir Şansım Olsa
15:30 Söz
16:15 Çarpıntı
19:00 Star Haber
20:00 Çarpıntı
22:45 Sahipsizler
13 Eylül 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Eurobasket Özel
01:30 Simitçi
02:05 Seksenler
02:55 Teşkilat
05:10 Yedi Numara
06:40 Benim Güzel Ailem
09:45 Hayallerinin Peşinde
10:45 Pırıl: Sayıların Gizemi
12:20 Yeşil Deniz
15:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
13 Eylül 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye