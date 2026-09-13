13 EYLÜL 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 13 Eylül Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 13 Eylül 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
13 Eylül Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Altı Üstü İstanbul
16.00 Aşk ve Taht
19.00 atv Ana Haber
20.00 A.B.İ
13 Eylül Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 İkizler Memo
08.30 Konuştukça
09.45 Haysiyet
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Güller ve Günahlar
16.15 Haysiyet
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
13 Eylül Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Şevkat Yerimdar
13.00 Ben Leman
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Mukadderat
22.15 Sekizinci Aile
13 Eylül Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.45 Sevdan Bir Ateş
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Sevdan Bir Ateş
16.00 Züğürt Ağa
18.25 Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş
23.00 En Büyük Şaban
13 Eylül Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 Benim Tatlı Yalanım
09.00 Tuzlu Kahve
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.15 Güzel Köylü
16.00 Sevdiğim Sensin
19.00 Star Haber
20.00 Çirkin
23.15 Tuzlu Kahve
13 Eylül Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
05.05 Kalk Gidelim
08.10 Evlilik Güzeldir
11.45 Enine Boyuna
13.00 Kod Adı Kırlangıç
15.30 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
20.00 Evlilik Güzeldir
13 Eylül Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye