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13 EYLÜL 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 13 Eylül Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 13 Eylül 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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13 EYLÜL 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

13 Eylül Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet  

11.20 Dizi TV

12.10 Altı Üstü İstanbul

16.00 Aşk ve Taht

19.00 atv Ana Haber

20.00 A.B.İ

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13 EYLÜL 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

13 Eylül Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 İkizler Memo

08.30 Konuştukça

09.45 Haysiyet

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Güller ve Günahlar

16.15 Haysiyet

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

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13 EYLÜL 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

13 Eylül Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Şevkat Yerimdar

13.00 Ben Leman

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Mukadderat

22.15 Sekizinci Aile

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13 EYLÜL 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

13 Eylül Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.45 Sevdan Bir Ateş   

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Sevdan Bir Ateş   

16.00 Züğürt Ağa

18.25 Ana Haber

20.00 Sevdan Bir Ateş   

23.00 En Büyük Şaban

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13 EYLÜL 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

13 Eylül Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 Benim Tatlı Yalanım

09.00 Tuzlu Kahve

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Güzel Köylü

16.00 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber  

20.00 Çirkin   

23.15 Tuzlu Kahve

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13 EYLÜL 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

13 Eylül Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

05.05 Kalk Gidelim

08.10 Evlilik Güzeldir

11.45 Enine Boyuna

13.00 Kod Adı Kırlangıç

15.30 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

20.00 Evlilik Güzeldir

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13 EYLÜL 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

13 Eylül Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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Kaynak: HABER MERKEZİ