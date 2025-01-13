13 OCAK 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
Soğuk kış günlerinin en keyifli eşlikçisi televizyon ekranlarında bu akşam pek çok dizi yılbaşı kutlamalarının ardından yeni bölümleriyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazır. ATV, STAR TV, TRT 1, Kanal D, TV8, NOW, Show TV ekranlarında bugün hangi programlar ve diziler var?
Show TV ekranlarında bugün...
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sandık Kokusu
NOW TV yayın akışı
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Bihter
00:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
Survivor tutkunları ekran başına!
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
Star TV'de bir sinema klasiği...
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:00 Sahipsizler