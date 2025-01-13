13 OCAK 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

NOW TV yayın akışı

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bihter

00:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...