13 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 13 Temmuz 2026 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 13 Temmuz 2026 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
13 Temmuz 2026 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13:00 atv Gün Ortası
14.00 A.B.İ
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul
13 Temmuz 2026 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Uzak Şehir
16.30 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Daha 17
23.15 S.W.A.T: Kuşatma Altında
13 Temmuz 2026 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Şahane Hayatım
15.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Ah Leyla Vah Kerem
22.30 Sosyetik Gelin
13 Temmuz 2026 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Yeni Gelin
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 İntikam
22.15 Belalı Tanık
13 Temmuz Pazartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İstanbullu Gelin
09.00 Sevdiğim Sensin
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Aramızda Kalsın
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22.15 Doğanın Kanunu
13 Temmuz Pazartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
08.15 Hangimiz Sevmedik
10.40 Kasaba Doktoru
13.15 Seksenler
14.45 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
13 Temmuz 2026 Pazartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 MasterChef Türkiye
09.45 Gazete Magazin
14.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye