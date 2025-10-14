14 EKİM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Ekim Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Ekim Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
14 Ekim Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
05:10 Bir Gece Masalı Dizi •
08:00 Kahvaltı Haberleri Haber
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Reality
13:00 Gün Ortası Haber
14:00 Aşk ve Gözyaşı Dizi
16:00 Esra Erol'da Yaşam
19:00 ATV Ana Haber Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz Dizi
14 Ekim Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güller ve Günahlar
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
23:15 Müslüm
14 Ekim Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
06:00 Karagül Dizi
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
23:30 Sahtekarlar
14 Ekim Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06:00 Aile
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
14 Ekim Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
14 Ekim Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06:05 Adını Sen Koy
07:15 Dizi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
14 Ekim Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
21:15 Maça Doğru
21:45 Türkiye - Gürcistan
23:45 Maçın Ardından