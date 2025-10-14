Google Haberler

14 EKİM 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Ekim Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Ekim Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

14 Ekim Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

05:10 Bir Gece Masalı Dizi •

08:00 Kahvaltı Haberleri Haber

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Reality

13:00 Gün Ortası Haber

14:00 Aşk ve Gözyaşı Dizi

16:00 Esra Erol'da Yaşam

19:00 ATV Ana Haber Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz Dizi

14 Ekim Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta 

11:00 Güller ve Günahlar 

14:00 Gelinim Mutfakta 

16:30 Arka Sokaklar 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Güller ve Günahlar 

23:15 Müslüm 

14 Ekim Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

06:00 Karagül Dizi

07:30 İlk Bakış 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 

12:30 Yasak Elma 

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Kıskanmak 

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 

20:00 Kıskanmak 

23:30 Sahtekarlar 

14 Ekim Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06:00 Aile

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Bahar 

14 Ekim Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 İstanbullu Gelin 

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 

16:15 Söz 

19:00 Star Haber 

20:00 Kral Kaybederse 

14 Ekim Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06:05 Adını Sen Koy

07:15 Dizi 

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 

13:15 Seksenler 

14:30 Gönül Dağı 

17:45 Lingo Türkiye 

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine 

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı 

14 Ekim Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 

09:00 Gel Konuşalım 

12:15 MasterChef Türkiye 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

20:00 MasterChef Türkiye 

21:15 Maça Doğru

21:45 Türkiye - Gürcistan 

23:45 Maçın Ardından 

