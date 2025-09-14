14 EYLÜL 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Eylül 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Eylül 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
14 Eylül Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Gözleri Karadeniz
15.30 Can Borcu
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
14 Eylül Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.40 Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi
15.30 Eşref Rüya
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Efsane
22.30 Yaşamak Güzel Şey
14 Eylül Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Kirli Sepeti
14.15 Yasak Elma
16.30 Şevkat Yerimdar
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Recep İvedik 7
23.00 Şevkat Yerimdar
23.30 Efsane Futbol
14 Eylül Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08.00 İstasyon
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Kızılcık Şerbeti
15.45 Veliaht
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
23.15 Veliaht
14 Eylül Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
08:30 Kral Kaybederse
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Sahipsizler
19.00 Star Haber
20.00 Çarpıntı
14 Eylül Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
05.30 Benim Güzel Ailem
08.15 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Gönül Dağı
17.00 Yunanistan - Finlandiya
19.00 Ana Haber
20.00 Eurobasket Özel
21.00 Türkiye – Almanya
23.00 Eurobasket Özel
14 Eylül Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı
01.00 Gazete Magazin Yaz
14.15 İtiraf Et
16.15 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm