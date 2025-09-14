Google Haberler

14 EYLÜL 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Eylül 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Eylül 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

14 Eylül Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Gözleri Karadeniz

15.30 Can Borcu

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

14 Eylül Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.40 Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi

15.30 Eşref Rüya

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Efsane

22.30 Yaşamak Güzel Şey

14 Eylül Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Kirli Sepeti

14.15 Yasak Elma

16.30 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Recep İvedik 7

23.00 Şevkat Yerimdar

23.30 Efsane Futbol

14 Eylül Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08.00 İstasyon

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Kızılcık Şerbeti

15.45 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

23.15 Veliaht

14 Eylül Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

08:30 Kral Kaybederse

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

19.00 Star Haber  

20.00 Çarpıntı

14 Eylül Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

05.30 Benim Güzel Ailem

08.15 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Gönül Dağı

17.00 Yunanistan - Finlandiya

19.00 Ana Haber

20.00 Eurobasket Özel

21.00 Türkiye – Almanya

23.00 Eurobasket Özel

14 Eylül Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

01.00 Gazete Magazin Yaz

14.15 İtiraf Et

16.15 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

