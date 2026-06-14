14 HAZİRAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

14 Haziran Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İstanbullu Gelin

08.45 Doğanın Kanunu

11.00 Benim Tatlı Yalanım

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Çok Güzel Hareketler 2

16.30 Doğanın Kanunu

19.00 Star Haber

20.00 Doğanın Kanunu