14 HAZİRAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Haziran Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Haziran 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
14 Haziran Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 A.B.İ
15.50 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması
21.00 Kim Milyoner Olmak İster?
14 Haziran Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Daha 17
13.00 Pazar Gezmesi
14.00 Arda ile Omuz Omuza
15.00 Daha 17
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
14 Haziran Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Bay Yanlış
15.45 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macera
22.15 Efsaneler Masası
14 Haziran Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.00 Gönülden Gönüle
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Gırgıriye’de Şenlik Var
14.45 İstasyon
16.45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
18.25 Ana Haber
20.00 Kar Masalı
22.30 Vizontele
14 Haziran Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İstanbullu Gelin
08.45 Doğanın Kanunu
11.00 Benim Tatlı Yalanım
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Çok Güzel Hareketler 2
16.30 Doğanın Kanunu
19.00 Star Haber
20.00 Doğanın Kanunu
14 Haziran Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
05.00 Dünya Kupası Özel Program
07.00 Avustralya-Türkiye
09.15 Dünya Kupası Özel Program
10.20 Lingo Türkiye
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
14.05 Kod Adı Kırlangıç
14.05 Lingo Türkiye
15.25 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Almanya-Çuraçao
22.15 Kupa Saati
23.00 Hollanda-Japonya
14 Haziran Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
16.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026