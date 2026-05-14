14 MAYIS 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Mayıs 2026 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Mayıs 2026 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

14 Mayıs 2026 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

02:00 Ateş Kuşları 

05:00 Bir Küçük Gün Işığı 

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 Gün Ortası 

14:00 Mutfak Bahane 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 

14 Mayıs 2026 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Güller ve Günahlar 

03:00 Gelinim Mutfakta 

05:00 Zalim İstanbul 

07:00 Küçük Ağa 

09:00 Neler Oluyor Hayatta 

11:00 Yaprak Dökümü 

14:00 Gelinim Mutfakta 

16:45 Arka Sokaklar 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Arka Sokaklar 

23:15 Eşref Rüya 

14 Mayıs 2026 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:15 Halef 

03:15 Kefaret 

04:15 Yasak Elma 

06:00 Karagül 

07:30 İlk Bakış 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 

12:30 Yasak Elma 

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Halef 

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Halef 

14 Mayıs 2026 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Gece Hattı 

01:15 Kızılcık Şerbeti 

03:30 Delikanlı

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 

08:15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa 

10:00 Bahar 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Güldür Güldür Show

14 Mayıs 2026 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

02:30 İstanbullu Gelin

05:00 Dürüye'nin Güğümleri

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Sevdiğim Sensin

14 Mayıs 2026 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Mehmed: Fetihler Sultanı 

03:00 Benim Adım Melek

05:40 Turgay Başyayla İle...

06:35 Beni Böyle Sev 

09:20 Adını Sen Koy 

10:25 Alişan Ile Hayata Gülümse

13:10 Seksenler 

14:05 Benim Adım Melek 

17:45 Lingo Türkiye 

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine

14 Mayıs 2026 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Gel Konuşalım

04:30 Oynat Bakalım

06:00 Tuzak Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler

