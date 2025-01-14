14 OCAK 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
Televizyonseverler bugün de ekran başında TV kanallarında hangi programların olduğunu merak ediyor. "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularına yanıt arıyor. 14 Ocak 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda hangi program ve dizilerin yayınlanacağı belli oldu. Birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları belli oldu. İşte, 12 Ocak 2025 Pazar TV yayın akışı ve kanallardaki bu akşamki diziler ve programlar...
Show TV ekranlarında 14 Ocak'ta hangi programlar olacak?
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Bahar (Tekrar)
12:30 - Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Bahar
00:15 - Sandık Kokusu (Tekrar)
Now TV'de bugün hangi programlar var?
07:30 İlk Bakış
08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 - Cenazemize Hoş Geldiniz
01:00 - Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
TV8 yayın akışı
07:15 - Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 - Gel Konuşalım / Canlı
12:00 - Survivor All Star-Gönüllüler
13:30 - Survivor Panorama /Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
Star Tv'de bugün neler var?
07:00 - Güne Başlarken
09:45 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Söz (Tekrar)
19:00 - Star Haber
20:00 - Sen Ağlama İstanbul
00.30 - Yerli Dizi (Tekrar)