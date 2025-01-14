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  4. 14 OCAK 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

14 OCAK 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

Televizyonseverler bugün de ekran başında TV kanallarında hangi programların olduğunu merak ediyor. "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularına yanıt arıyor. 14 Ocak 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda hangi program ve dizilerin yayınlanacağı belli oldu. Birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları belli oldu. İşte, 12 Ocak 2025 Pazar TV yayın akışı ve kanallardaki bu akşamki diziler ve programlar...

Show TV ekranlarında 14 Ocak'ta hangi programlar olacak?

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Bahar (Tekrar)

12:30 - Gelin Evi

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Bahar

00:15 - Sandık Kokusu (Tekrar)

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Now TV'de bugün hangi programlar var?

07:30 İlk Bakış

08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 - Cenazemize Hoş Geldiniz

01:00 - Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

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TV8 yayın akışı

07:15 - Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 - Gel Konuşalım / Canlı

12:00 - Survivor All Star-Gönüllüler

13:30 - Survivor Panorama /Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

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Star Tv'de bugün neler var?

07:00 - Güne Başlarken

09:45 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Söz (Tekrar)

19:00 - Star Haber

20:00 - Sen Ağlama İstanbul

00.30 - Yerli Dizi (Tekrar)

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