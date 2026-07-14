14 TEMMUZ 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Temmuz 2026 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Temmuz 2026 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
14 Temmuz 2026 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13:00 atv Gün Ortası
14:00 A.B.İ
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
14 Temmuz 2026 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Uzak Şehir
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
21.45 Indiana Jones ve Kader Kadranı
14 Temmuz 2026 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Şahane Hayatım
15.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Recep İvedik 7
14 Temmuz 2026 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Yeni Gelin
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
14 Temmuz 2026 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İstanbullu Gelin
09.00 Sevdiğim Sensin
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Aramızda Kalsın
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Ölümcül Uçuş
14 Temmuz 2026 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.15 Hangimiz Sevmedik
10.00 Kasaba Doktoru
13.35 Seksenler
14.20 Yürek Çıkmazı
17.30 Lingo Türkiye
18.45 Sessiz Şahitler
19.00 Ana Haber
20.00 Oyunbozan Milli Kod
20.45 Yüzyılın Çağrısı
21.10 Kupa Saati
22.00 Fransa-İspanya
14 Temmuz Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 MasterChef Türkiye
10.00 Gazete Magazin
14.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye