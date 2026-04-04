14 yıllık öğretmenlikten vazgeçti: Evde başladığı hobi hayatını değiştirdi

Babadan kalan iş yerini bu yıl yenileyerek kendi dükkanını açan Ata, ürettiği el emeği ürünleri burada satışa sunmaya başladı. Ata, yaptığı çalışmalarla hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de kadın girişimcilere örnek oluyor.

Kendi işini kurma sürecinde en büyük motivasyonunun çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek olduğunu belirten Ata, doğum sonrası evde değişiklik yapma isteğiyle bu işe başladığını ifade etti. Evdeki birçok ahşap ürünü boyayarak işe koyulduğunu dile getirdi.