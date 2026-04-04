14 yıllık öğretmenlikten vazgeçti: Evde başladığı hobi hayatını değiştirdi
Niğde’de yaşayan iki çocuk annesi Nazan Ata, öğretmenliğe verdiği aranın ardından ahşap boyama hobisini işe çevirdi. Kendi dükkanını açan Ata, hem üretim yapıyor hem de girişimci kadınlara ilham oluyor.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fizik Bölümü’nden 2004 yılında mezun olan ve iki çocuk annesi olan Nazan Ata, yaklaşık 14 yıl boyunca özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptı.
İkinci çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından mesleğine ara veren Ata, evdeki ahşap eşyaları boyamaya başlayarak bu alana yöneldi. Zaman içinde kendini geliştiren Ata, hobisini gelir elde ettiği bir işe dönüştürdü.
Babadan kalan iş yerini bu yıl yenileyerek kendi dükkanını açan Ata, ürettiği el emeği ürünleri burada satışa sunmaya başladı. Ata, yaptığı çalışmalarla hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de kadın girişimcilere örnek oluyor.
Kendi işini kurma sürecinde en büyük motivasyonunun çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek olduğunu belirten Ata, doğum sonrası evde değişiklik yapma isteğiyle bu işe başladığını ifade etti. Evdeki birçok ahşap ürünü boyayarak işe koyulduğunu dile getirdi.
Hobisini mesleğe dönüştürdü
Hobisini mesleğe dönüştürmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Ata, şu ifadeleri kullandı:
"Evde boyanacak bir şey kalmayınca ve bundan çok keyif aldığım için devam ettirmek istedim ama bir yere gidip de başkalarının masalarını boyamak bana cazip gelmedi. Evde boyayıp dışarıya satabileceğim bir şeyler bulayım dedim. Araştırmalarımdan sonra ufak tefek ahşap ve polyesterle tanıştım. Bunları boyayıp dışarıya satmaya başladım.
Bu işi 7-8 yıldır yapıyorum. Öğretmenliği bırakıp tamamen bu işe yönelmiştim zaten. Çocuklar da büyüdüğü için beni tutan bir şey olmadı, tamamen profesyonel hale getirelim dedik ve bu dükkanı açtık. Burada polyester ve ahşap boyama yapıyoruz. Biblo, ahşap ürünler, kutu, tepsiler gibi şeyleri boyuyoruz. Ürünlerin boyama süreleri büyüklüklerine göre değişiyor. Küçük ürünleri kısa süreli bitirebiliyoruz ama büyük ürünler zaman alıyor."
Atölyesini ziyaretçilere açtı
İş yerinin vatandaşlara da açık olduğunu aktaran Ata, isteyenlerin gelerek kendi ürünlerini boyayabildiğini söyledi.
Kendi işini yapmanın ayrı bir mutluluk verdiğini dile getiren Ata, "Bir şeyi boyarken kendimi tamamen kaptırıyorum ve o işin içinde buluyorum. Para kazanmak için değil, zevk almak için yaptığım bir işin bana ekstra gelir getirmesinden çok keyif alıyorum. Kadınlar evde boş oturuyorlarsa ya da kendilerine bir hobi arıyorlarsa muhakkak bulsunlar. Ortaya bir sanat eseri çıkarmanın verdiği haz bambaşka. İlla sanat eseriyle de uğraşmaları gerekmiyor, muhakkak kendilerine uğraşacak bir şeyler bulabilirler ve uğraştıkları şeyden belki de para kazanabilirler." dedi.
Ata, işini daha da büyütmek istediğini belirterek, önce şehir dışına ardından yurt dışına satış yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.