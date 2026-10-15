15 EKİM 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

15 Ekim 2026 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Halef: Köklerin Çağrısı

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

00.15 Anne Yarısı

02.45 Şevkat Yerimdar

04.30 Yasak Elma

06.00 Son Yaz