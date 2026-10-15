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15 EKİM 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 15 Ekim 2026 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 15 Ekim 2026 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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15 EKİM 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

15 Ekim 2026 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

02:40 A.B.İ. 
05:30 Hercai 
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 
13:00 Gün Ortası 
14:00 Güneşin Doğduğu Yer 
16:00 Esra Erol'da 
19:00 ATV Ana Haber 
20:00 Güneşin Doğduğu Yer

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15 EKİM 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

15 Ekim 2026 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

02:15 Gelinim Mutfakta 
04:15 Üç Kız Kardeş 
07:00 Küçük Ağa 
09:00 Neler Oluyor Hayatta 
11:00 Yaprak Dökümü 
13:45 Gelinim Mutfakta 
16:45 Haysiyet 
19:00 Kanal D Ana Haber 
20:00 Uzak Şehir 
23:15 Haysiyet

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15 EKİM 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

15 Ekim 2026 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Halef: Köklerin Çağrısı
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
00.15 Anne Yarısı
02.45 Şevkat Yerimdar
04.30 Yasak Elma
06.00 Son Yaz

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15 EKİM 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

15 Ekim 2026 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Kızılcık Şerbeti 
02:45 Muhtemel Aşk 
04:45 Talihli Amele 
06:00 Siyah Kalp 
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 
12:30 Gelin Evi 
15:00 Bahar 
18:25 Show Ana Haber 
20:00 Muhtemel Aşk 

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15 EKİM 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

15 Ekim 2026 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:45 Başkalarının Hayatı
03:30 Fazilet Hanım ve Kızları 
05:00 Baba Ocağı 
07:00 Aramızda Kalsın 
08:30 Cansu Canan ile Bugün 
10:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer 
13:45 Fazilet Hanım ve Kızları 
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin

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15 EKİM 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

15 Ekim 2026 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:15 Taşacak Bu Deniz 
03:05 Alparslan: Büyük Selçuklu 
05:25 Hayallerinin Peşinde 
06:10 Turgay Başyayla Ile... 
07:10 Kalk Gidelim 
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse 
13:15 Seksenler 
14:10 Alparslan: Büyük Selçuklu 
17:30 Lingo Türkiye 
18:55 İddiaların Aksine 
19:00 Ana Haber 
19:45 Kups Kuopio - Trabzonspor

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15 EKİM 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

15 Ekim 2026 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 
02:30 Gel Konuşalım 
04:30 Oynat Bakalım 
06:30 Tuzak 
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 
09:00 Gel Konuşalım 
12:00 MasterChef Türkiye 
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 
19:00 MasterChef Türkiye 
20:00 MasterChef Türkiye

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Kaynak: HABER MERKEZİ