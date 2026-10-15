15 EKİM 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 15 Ekim 2026 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 15 Ekim 2026 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
15 Ekim 2026 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
02:40 A.B.İ.
05:30 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Güneşin Doğduğu Yer
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güneşin Doğduğu Yer
15 Ekim 2026 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
02:15 Gelinim Mutfakta
04:15 Üç Kız Kardeş
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:45 Gelinim Mutfakta
16:45 Haysiyet
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Haysiyet
15 Ekim 2026 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Halef: Köklerin Çağrısı
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
00.15 Anne Yarısı
02.45 Şevkat Yerimdar
04.30 Yasak Elma
06.00 Son Yaz
15 Ekim 2026 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Muhtemel Aşk
04:45 Talihli Amele
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Bahar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Muhtemel Aşk
15 Ekim 2026 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:45 Başkalarının Hayatı
03:30 Fazilet Hanım ve Kızları
05:00 Baba Ocağı
07:00 Aramızda Kalsın
08:30 Cansu Canan ile Bugün
10:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:45 Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin
15 Ekim 2026 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:15 Taşacak Bu Deniz
03:05 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:25 Hayallerinin Peşinde
06:10 Turgay Başyayla Ile...
07:10 Kalk Gidelim
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:10 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:30 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Kups Kuopio - Trabzonspor
15 Ekim 2026 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
04:30 Oynat Bakalım
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye