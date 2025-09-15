Google Haberler

15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 15 Eylül 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 15 Eylül 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

15 Eylül 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Can Borcu

03:00 Kardeşlerim

05:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 8

22:45 Gözleri KaraDeniz

1 7
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

15 Eylül 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Yaşamak Güzel Şey

00:30 Efsane

02:00 Poyraz Karayel

04:15 5N 1K

04:45 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

2 7
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

15 Eylül 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Efsane Futbol

01:30 İlk Buluşma

02:30 Yaz Şarkısı

04:45 Bay Yanlış

05:45 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 6

22:30 Şevkat Yerimdar

23:30 Transfer Dosyası

3 7
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

15 Eylül 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Veliaht

01:45 Kızılcık Şerbeti

04:00 İstasyon

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Veliaht

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

22:45 Bahar

4 7
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

15 Eylül 2025 Pazartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Çarpıntı

01:00 Çarpıntı

03:00 Türk Müziği

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Baba Ocağı

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

5 7
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

15 Eylül 2025 Pazartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Eurobasket Özel

01:55 Alparslan: Büyük Selçuklu

04:35 Dizi

05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 Kara Tahta

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Teşkilat

17:45 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Cennetin Çocukları

6 7
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

15 Eylül 2025 Pazartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 İtiraf Et

02:30 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

7 7