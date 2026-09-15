15 EYLÜL 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 15 Eylül 2026 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 15 Eylül 2026 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
15 Eylül 2026 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 A.B.İ
15 Eylül 2026 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 İkizler Memo - Can
09.00 Yaprak Dökümü
11.30 Daha 17
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Üç Kız Kardeş
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet
15 Eylül 2026 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Kirli Sepeti
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Kutsal Damacana 4
15 Eylül 2026 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Siyah Kalp
09.00 Güzel Günler
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş
15 Eylül 2026 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer
13.30 Güzel Köylü
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Tuzlu Kahve
15 Eylül 2026 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Alpaslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
15 Eylül Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Doktor Aksoy
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye