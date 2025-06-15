  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 15 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

15 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 15 Haziran 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 15 Haziran 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
15 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

15 Haziran 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

12:10 Güven Bana

14.20 Babam

17:00 Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

1 | 7
15 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

15 Haziran 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Kavak Yelleri

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Kara Murat Ölüm Emri

16.30 Arka Sokaklar

20.00 Titanik

23.45 Herkül Yeniden Doğuyor

2 | 7
15 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

15 Haziran 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Çift Kişilik Oda

14.00 Yasak Elma

15.45 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet 

19.00 Ozan Dündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet 

3 | 7
15 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

15 Haziran 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08.00 Gelin

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Kezban

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Sahte Kabadayı

21.45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

23.30 Sahte Kabadayı

4 | 7