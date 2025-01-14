150 Bin TL Evlilik Kredisiyle Neler Alınır? Beyaz Eşya, Gelinlik ve Koltuk Takımı Fiyatları...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 150 bin TL'lik evlilik kredisinin 81 ilde hayata geçirileceğini açıklamasının ardından bu tutarla neler alınabileceği merak konusu oldu. 150 bin TL'lik, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi için başvurular bugün başlarken, bu tutara alınabilecekler de araştırılıyor. Peki beyaz eşya, gelinlik, damatlık, oturma takımı, mutfak eşyaları fiyatları ne kadar? Yeni evli çiftler 150 bin TL'ye ev kurabilir mi? İşte güncel fiyatlar...
Yeni evli çiftlere 150 bin TL'lik evlilik kredisi desteği verileceğinin açıklanmasının ardından başvurular da başladı. Peki 150 bin TL'lik kredi desteğiyle yeni evlenecek çiftler neler alabilir? Bu destekle hangi ihtiyaçlarını karşılayabilir? İşte yeni evli çiftlerin alabileceği bazı eşyalar ve güncel fiyatları...
3'lü Beyaz Eşya Paketi
Buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesinin olduğu üçlü beyaz eşya paketinin ortalama fiyatı 60-100 bin TL arasında değişiyor.
Koltuk Takımı
Yeni evlenecek çiftlerin öncelikli tercih edeceği ürünlerden olan koltuk takımı ise 20-60 bin TL arasında satışa sunuluyor.
Küçük Ev Aletleri Seti
İçinde çay makinesi, blender, tost ve kahve makinesi gibi küçük ev aletlerin olduğu bir setin fiyatı yaklaşık 10 bin TL'yi buluyor.