  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 16 Aralık 2024 Pazartesi günü televizyonda hangi program ve diziler var? Günün yayın akışı...

16 Aralık 2024 Pazartesi günü televizyonda hangi program ve diziler var? Günün yayın akışı...

Bugün televizyon izlemek isteyenler ulusal kanallarda hangi dizi, film ve programların olduğunu merak ediyor. 16 Aralık Pazartesi günü ve akşamı ekran keyfi yapmak isteyenler için işte ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve Kanal D'de yer alacak yapımlara dair detaylar...

16 Aralık 2024 Pazartesi ATV ekranında bugün hangi dizi ve programlar var?

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çıkış Yok / Yabancı Sinema

21:55 Holding (Yeni Dizi-Tekrar)

00:40 Bir Gece Masalı

1 | 7

16 Aralık 2024'te Show TV yayın akışında neler var?

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Deha

23:15 Bahar (Tekrar)

2 | 7

TRT1 ekranında bugün neler izlenebilir?

07:25 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:55 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Gönül Dağı

3 | 7

16 Aralık 2024 Pazartesi NOW yayon akışında hangi dizi ve programlar var?

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

4 | 7