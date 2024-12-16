16 Aralık 2024 Pazartesi günü televizyonda hangi program ve diziler var? Günün yayın akışı...
Bugün televizyon izlemek isteyenler ulusal kanallarda hangi dizi, film ve programların olduğunu merak ediyor. 16 Aralık Pazartesi günü ve akşamı ekran keyfi yapmak isteyenler için işte ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve Kanal D'de yer alacak yapımlara dair detaylar...
16 Aralık 2024 Pazartesi ATV ekranında bugün hangi dizi ve programlar var?
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çıkış Yok / Yabancı Sinema
21:55 Holding (Yeni Dizi-Tekrar)
00:40 Bir Gece Masalı
16 Aralık 2024'te Show TV yayın akışında neler var?
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deha
23:15 Bahar (Tekrar)
TRT1 ekranında bugün neler izlenebilir?
07:25 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:55 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Gönül Dağı
16 Aralık 2024 Pazartesi NOW yayon akışında hangi dizi ve programlar var?
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar