16 EKİM 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 16 Ekim 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 16 Ekim Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
16 Ekim 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14:00 Mercan Köşk
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Küçük Deniz Kızı
22.40 Güneşin Doğduğu Yer
16 Ekim 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Daha 17
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Beyaz’la Joker
16 Ekim 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Sevdam Karadeniz
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Ömür Usta
17.45 Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Ömür Usta
22.45 Anne Yarısı
16 Ekim 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Siyah Kalp
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
16 Ekim 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan İle Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Uncharted Kayıp Miras
16 Ekim Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
07.30 Kalk Gİdelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Alpaslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
17.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz
16 Ekim Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
11.30 Masterchef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Masterchef Türkiye