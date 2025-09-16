Google Haberler

16 EYLÜL 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 16 Eylül 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 16 Eylül 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

16 Eylül 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Gözleri KaraDeniz

01:30 Can Borcu

04:00 Kardeşlerim

06:00 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

23:20 Gözleri KaraDeniz

16 Eylül 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Uzak Şehir

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı

16 Eylül 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Gündem Futbol

01:30 İlk Buluşma

02:30 Yaz Şarkısı

04:45 Bay Yanlış

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kıskanmak

22:00 Kıskanmak

16 Eylül 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Bahar

01:45 Kızılcık Şerbeti

04:00 Veliaht

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

16 Eylül 2025 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Çarpıntı

02:00 Baba Ocağı

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Söz

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

16 Eylül 2025 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Cennetin Çocukları

00:30 Cennetin Çocukları

04:00 Seksenler

05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 Kara Tahta

09:30 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Dizi

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

16 Eylül 2025 Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

