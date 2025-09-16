16 EYLÜL 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 16 Eylül 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 16 Eylül 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
16 Eylül 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Gözleri KaraDeniz
01:30 Can Borcu
04:00 Kardeşlerim
06:00 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz
23:20 Gözleri KaraDeniz
16 Eylül 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı
16 Eylül 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Gündem Futbol
01:30 İlk Buluşma
02:30 Yaz Şarkısı
04:45 Bay Yanlış
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
22:00 Kıskanmak
16 Eylül 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Bahar
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 Veliaht
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
16 Eylül 2025 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Çarpıntı
02:00 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
16 Eylül 2025 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Cennetin Çocukları
00:30 Cennetin Çocukları
04:00 Seksenler
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 Kara Tahta
09:30 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Dizi
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
16 Eylül 2025 Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye