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16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 16 Eylül 2026 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 16 Eylül 2026 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

16 Eylül 2026 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 A.B.İ

16.00 Esra Eron’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aşk ve Taht

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16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

16 Eylül KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07.00 İkizler Memo

09.00 Yaprak Dökümü

11.30 Daha 17

14.00 Gelinim Mutfakta  

16.45 Üç Kız Kardeş

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Güller ve Günahlar

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16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

16 Eylül Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.15 İlk Bakış

08:30 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir gün

12.30 Şevkat Yerimdar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Cenazemize Hoş Geldiniz

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16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

16 Eylül Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Siyah Kalp

09.00 Sevdan Bir Ateş

12.30 Buse Varol İle Gelin Evi

15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sevdan Bir Ateş

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16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

16 Eylül Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Güzel Köylü

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

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16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

16 Eylül Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

07.10 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.40 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Evlilik Güzeldir

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16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

16 Eylül 2026 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Doktor Aksoy

11.30 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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Kaynak: HABER MERKEZİ