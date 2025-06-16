16 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

16 Haziran 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 20.00 Aile Saadeti 22.50 Aile Saadeti 1 | 7

16 Haziran 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11.00 Yaprak Dökümü 13.30 Gelinim Mutfakta 16.30 Aşk-ı Memnu 20.00 Eşref Rüya 22.45 Hababam Sınıfı Yaz Oyunları 2 | 7

16 Haziran 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10.45 Çift Kişilik Oda 13.45 Sen Çal Kapımı 16.45 Karagül 19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 20.00 Yetenek Sizsiniz 3 | 7