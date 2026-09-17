17 Eylül 2026 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.15 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Şevkat Yerimdar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Karagül

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20.00 Recep İvedik 5

22.30 Recep İvedik 5

23.30 Başka Bir Sen

01.00 Aşk Yeniden

03.00 İnadına Aşk

04.00 Yasak Elma

06.00 Son Yaz