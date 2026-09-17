17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 17 Eylül 2026 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 17 Eylül 2026 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
17 Eylül 2026 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
02:00 Aşk ve Taht
05:00 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Aşk ve Taht
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güneşin Doğduğu Yer
22:30 Güneşin Doğduğu Yer
17 Eylül 2026 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
02:00 Gelinim Mutfakta
04:30 Siyah Beyaz Aşk
07:00 İkizler Memo-Can
09:30 Yaprak Dökümü
11:30 Daha 17
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Üç Kız Kardeş
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Haysiyet
17 Eylül 2026 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
07.15 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Şevkat Yerimdar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 Recep İvedik 5
22.30 Recep İvedik 5
23.30 Başka Bir Sen
01.00 Aşk Yeniden
03.00 İnadına Aşk
04.00 Yasak Elma
06.00 Son Yaz
17 Eylül 2026 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
01:45 Tarkan Gümüş Eyer
03:30 Fazilet Hanım ve Kızları
05:00 İki Aile
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin
17 Eylül 2026 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
01:45 Tarkan Gümüş Eyer
03:30 Fazilet Hanım ve Kızları
05:00 İki Aile
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin
17 Eylül 2026 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
02:25 Seksenler
03:20 Evlilik Güzeldir
05:45 Hayallerinin Peşinde
06:30 Turgay Başyayla Ile...
07:30 Kalk Gidelim
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
13:55 Evlilik Güzeldir
17:30 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Ateş Yağmuru
17 Eylül 2026 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Doktor Aksoy
04:30 Oynat Bakalım
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Doktor Aksoy Yaşam
11:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye