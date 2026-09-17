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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 17 Eylül 2026 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 17 Eylül 2026 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

17 Eylül 2026 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

02:00 Aşk ve Taht 
05:00 Bir Gece Masalı 
08:00 Kahvaltı Haberleri 
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 
13:00 Gün Ortası 
14:00 Aşk ve Taht 
16:00 Esra Erol'da 
19:00 ATV Ana Haber 
20:00 Güneşin Doğduğu Yer 
22:30 Güneşin Doğduğu Yer 

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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

17 Eylül 2026 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

02:00 Gelinim Mutfakta 
04:30 Siyah Beyaz Aşk 
07:00 İkizler Memo-Can 
09:30 Yaprak Dökümü 
11:30 Daha 17 
14:00 Gelinim Mutfakta 
16:45 Üç Kız Kardeş 
19:00 Kanal D Ana Haber 
20:00 Uzak Şehir 
23:15 Haysiyet

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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

17 Eylül 2026 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.15 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Şevkat Yerimdar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 Recep İvedik 5
22.30 Recep İvedik 5
23.30 Başka Bir Sen
01.00 Aşk Yeniden
03.00 İnadına Aşk
04.00 Yasak Elma
06.00 Son Yaz

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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

17 Eylül 2026 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

01:45 Tarkan Gümüş Eyer 
03:30 Fazilet Hanım ve Kızları 
05:00 İki Aile 
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Fazilet Hanım ve Kızları 
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 
19:00 Star Haber 
20:00 Sevdiğim Sensin

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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

17 Eylül 2026 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

01:45 Tarkan Gümüş Eyer 
03:30 Fazilet Hanım ve Kızları 
05:00 İki Aile 
07:00 Aramızda Kalsın 
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 
13:30 Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin

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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

17 Eylül 2026 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

02:25 Seksenler 
03:20 Evlilik Güzeldir 
05:45 Hayallerinin Peşinde 
06:30 Turgay Başyayla Ile... 
07:30 Kalk Gidelim
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse 
13:15 Seksenler 
13:55 Evlilik Güzeldir 
17:30 Lingo Türkiye 
19:00 Ana Haber 
19:55 İddiaların Aksine 
20:00 Ateş Yağmuru

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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

17 Eylül 2026 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 
02:30 Doktor Aksoy 
04:30 Oynat Bakalım 
06:30 Tuzak 
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 
09:00 Doktor Aksoy Yaşam
11:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 
20:00 MasterChef Türkiye

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Kaynak: HABER MERKEZİ