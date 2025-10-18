18 EKİM CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 18 Ekim Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 18 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
18 Ekim Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
05:30 Bir Gece Masalı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Aynadaki Yabancı
13:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Aşk ve Gözyaşı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
23:20 Aynadaki Yabancı
18 Ekim Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Eşref Rüya
16:15 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
22:45 Güller ve Günahlar
18 Ekim Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
06:00 Karagül
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ben Leman
14:00 Halef
16:30 Sahtekarlar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ben Leman
23:15 Efsane Futbol
18 Ekim Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06:00 Aile
08:00 İşte Hayat
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
18 Ekim Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Aramızda Kalsın
11:00 Kral Kaybederse
14:00 Bir Şansım Olsa
15:30 Çarpıntı
19:00 Star Haber
20:00 Adalet
22:30 Adalet
18 Ekim Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
05:55 Benim Güzel Ailem
09:00 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:30 Taşacak Bu Deniz
14:35 Cennetin Çocukları
17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
18 Ekim Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye