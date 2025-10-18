Google Haberler

18 EKİM CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 18 Ekim Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 18 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

18 Ekim Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

05:30 Bir Gece Masalı

07:30 atv’de Hafta Sonu 

10:00 Aynadaki Yabancı 

13:00 Gözleri KaraDeniz 

16:00 Aşk ve Gözyaşı 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Aynadaki Yabancı 

23:20 Aynadaki Yabancı 

18 Ekim Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat 

08:30 Konuştukça 

09:45 Magazin D Cumartesi 

13:00 Arda'nın Mutfağı 

14:00 Eşref Rüya 

16:15 Uzak Şehir 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Güller ve Günahlar 

22:45 Güller ve Günahlar 

18 Ekim Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

06:00 Karagül 

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 

11:15 Ben Leman 

14:00 Halef 

16:30 Sahtekarlar 

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 

20:00 Ben Leman 

23:15 Efsane Futbol 

18 Ekim Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06:00 Aile 

08:00 İşte Hayat 

10:00 Cumartesi Sürprizi 

13:00 Bahar 

15:30 Kızılcık Şerbeti 

18:25 Show Ana Haber 

20:00 Güldür Güldür Show 

23:45 Kızılcık Şerbeti 

18 Ekim Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 İstanbullu Gelin 

09:30 Aramızda Kalsın 

11:00 Kral Kaybederse 

14:00 Bir Şansım Olsa 

15:30 Çarpıntı 

19:00 Star Haber 

20:00 Adalet 

22:30 Adalet 

18 Ekim Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

05:55 Benim Güzel Ailem 

09:00 Kod Adı Kırlangıç 

10:30 Hayallerinin Peşinde 

11:30 Taşacak Bu Deniz 

14:35 Cennetin Çocukları 

17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 

19:00 Ana Haber 

20:00 Gönül Dağı 

18 Ekim Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

06:00 Tuzak 

08:00 Oynat Bakalım 

08:45 Gençlik Rüzgarı 

10:00 Gazete Magazin 

15:30 MasterChef Türkiye 

20:00 MasterChef Türkiye 

