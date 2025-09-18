Google Haberler

18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 18 Eylül 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8, NOW TV ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 18 Eylül 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

18 Eylül 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

01:20 Can Borcu

04:00 Kardeşlerim

06:00 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

1 7
18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

18 Eylül 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Eşref Rüya

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

23:15 Jackie Chan İz Peşinde

2 7
18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

18 Eylül 2025 Perşembe NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Kıskanmak

02:15 Yaz Şarkısı

04:00 Bay Yanlış

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Halef

22:00 Halef

3 7
18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

18 Eylül 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Bahar

01:45 Kızılcık Şerbeti

04:00 Veliaht

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Veliaht

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

22:15 Veliaht

4 7
18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

18 Eylül 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Sahipsizler

01:00 Baba Ocağı

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Söz

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

5 7
18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

18 Eylül 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Cennetin Çocukları

02:55 Teşkilat

05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 Kara Tahta

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Cennetin Çocukları

14:35 Teşkilat

17:45 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Club Brugge - Monaco

22:00 E. Frankfurt - Galatasaray

6 7
18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

18 Eylül 2025 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

7 7