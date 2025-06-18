18 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 18 Haziran 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 18 Haziran 2025 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
18 Haziran 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
23:00 Güven Bana
18 Haziran 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
18 Haziran 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Yetenek Sizsiniz
13:00 Çift Kişilik Oda
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
22:45 Çift Kişilik Oda
18 Haziran 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Çarıklı Milyoner
22:00 5 Milyoncuk Borç Verir misin?
23:45 Çarıklı Milyoner