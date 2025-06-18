18 Haziran 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Aile Saadeti 23:00 Güven Bana 1 | 7

18 Haziran 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:30 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Eşref Rüya 2 | 7

18 Haziran 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Yetenek Sizsiniz 13:00 Çift Kişilik Oda 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Yetenek Sizsiniz 22:45 Çift Kişilik Oda 3 | 7