18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 18 Haziran 2026 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 18 Haziran 2026 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
18 Haziran 2026 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
18 Haziran 2026 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Daha 17
23.30 Beyaz’la Joker
18 Haziran 2026 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:00 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
12.00 Bay Yanlış
14.45 Şevkat Yerimdar
16.00 Sen Çal Kapımı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Ailenin Şerefi
22.30 Petrol Sevdası
18 Haziran 2026 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk
22.30 Muhtemel Aşk
18 Haziran 2026 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Terli Dizi Tekrarı
18 Haziran 2026 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
07.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
08.05 Balkan Ninnisi
10.30 Kasaba Doktoru
13.25 Seksenler
15.00 Benim Adım Melek
18.00 Ana Haber
19.00 Çekya – Güney Afrika
21.15 Kupa Saati
22.00 İsviçre – Bosna Hersek
18 Haziran 2026 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026