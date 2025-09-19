19 EYLÜL 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 19 Eylül 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8, NOW TV ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 19 Eylül 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
19 Eylül 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Gözleri KaraDeniz
04:00 Kardeşlerim
06:00 Ateş Kuşları
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
15:50 Dizi TV
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aşk ve Gözyaşı
22:20 Aşk ve Gözyaşı
19 Eylül 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Jackie Chan İz Peşinde
01:30 Poyraz Karayel
04:15 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
19 Eylül 2025 Cuma NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Halef
01:45 Kıskanmak
03:45 Yaz Şarkısı
04:45 Bay Yanlış
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Halef
22:30 Kıskanmak
19 Eylül 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Veliaht
00:45 Kızılcık Şerbeti
03:15 Bahar
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Veliaht
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
19 Eylül 2025 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Sahipsizler
01:20 Baba Ocağı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Dizi
19 Eylül 2025 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 E. Frankfurt - Galatasaray
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:45 Teşkilat
05:05 Kara Tahta
07:55 Cennetin Çocukları
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Teşkilat
15:55 Mehmed: Fetihler Sultanı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
22:45 3'te 3
19 Eylül 2025 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye