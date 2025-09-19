Google Haberler

19 EYLÜL 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 19 Eylül 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8, NOW TV ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 19 Eylül 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

19 Eylül 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Gözleri KaraDeniz

04:00 Kardeşlerim

06:00 Ateş Kuşları

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

15:50 Dizi TV

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aşk ve Gözyaşı

22:20 Aşk ve Gözyaşı

19 Eylül 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Jackie Chan İz Peşinde

01:30 Poyraz Karayel

04:15 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

19 Eylül 2025 Cuma NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Halef

01:45 Kıskanmak

03:45 Yaz Şarkısı

04:45 Bay Yanlış

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Halef

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Halef

22:30 Kıskanmak

19 Eylül 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Veliaht

00:45 Kızılcık Şerbeti

03:15 Bahar

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Veliaht

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

19 Eylül 2025 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Sahipsizler

01:20 Baba Ocağı

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Söz

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

19 Eylül 2025 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 E. Frankfurt - Galatasaray

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:45 Teşkilat

05:05 Kara Tahta

07:55 Cennetin Çocukları

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Teşkilat

15:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

22:45 3'te 3

19 Eylül 2025 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

