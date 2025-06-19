19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 19 Haziran 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 19 Haziran 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
19 Haziran 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
01:20 Kardeşim Benim
03:20 Aldatmak
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
19 Haziran 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:15 Dizi
19 Haziran 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
01:30 Yetenek Sizsiniz
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Yetenek Sizsiniz
13:15 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
19 Haziran 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
01:30 5 Milyoncuk Borç Verir misin?
02:45 Kaynanalar
04:15 Kızılcık Şerbeti
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show