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  4. 19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 19 Haziran 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 19 Haziran 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

19 Haziran 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

01:20 Kardeşim Benim

03:20 Aldatmak

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

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19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

19 Haziran 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:15 Dizi

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19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

19 Haziran 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

01:30 Yetenek Sizsiniz

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Yetenek Sizsiniz

13:15 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Çift Kişilik Oda

23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

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19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

19 Haziran 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

01:30 5 Milyoncuk Borç Verir misin?

02:45 Kaynanalar

04:15 Kızılcık Şerbeti

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

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