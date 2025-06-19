19 Haziran 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 01:20 Kardeşim Benim 03:20 Aldatmak 06:00 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 1 | 7

19 Haziran 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Arka Sokaklar 02:45 Yargı 04:45 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:45 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Password 23:15 Dizi 2 | 7

19 Haziran 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:30 Yetenek Sizsiniz 04:00 Kefaret 06:00 Karagül 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Yetenek Sizsiniz 13:15 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Çift Kişilik Oda 23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7