2 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 2 Ekim 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 2 Ekim 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
2 Ekim 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Jack Reacher: Asla Geri Dönme Film
01:40 Jack Reacher: Asla Geri Dönme Film
04:00 Kardeşlerim Dizi
06:00 Bir Gece Masalı Dizi
08:00 Kahvaltı Haberleri Haber
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Reality
13:00 Gün Ortası Haber
14:00 Aşk ve Gözyaşı Dizi
16:00 Esra Erol'da Yaşam
19:00 ATV Ana Haber Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster? Yarışma
2 Ekim 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Eşref Rüya Dizi
00:15 Arka Sokaklar Dizi
02:30 Poyraz Karayel Dizi
04:30 Baht Oyunu Dizi
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizi
09:00 Neler Oluyor Hayatta Magazin
11:00 Yaprak Dökümü Dizi
14:00 Gelinim Mutfakta Yarışma
16:45 Arka Sokaklar Dizi
19:00 Kanal D Ana Haber Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi Film
22:30 Maymunlar Cehennemi Film
2 Ekim 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Kıskanmak Dizi
01:45 Halef Dizi
04:15 İnadına Aşk Dizi
05:15 Bay Yanlış Diğer
06:00 Karagül Dizi
07:30 İlk Bakış Haber
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haber
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün Yaşam
12:30 Yasak Elma Dizi
13:30 En Hamarat Benim Yarışma
16:30 Halef Dizi
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Haber
20:00 Halef Dizi
23:30 Kıskanmak Dizi
2 Ekim 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Bahar Dizi
01:30 Kızılcık Şerbeti Dizi
04:00 Veliaht Dizi
06:00 Aile Dizi
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah Haber
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk Dizi
12:30 Gelin Evi Yaşam
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Reality
18:45 Show Ana Haber Haber
20:00 Veliaht Dizi
2 Ekim 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Sahipsizler Dizi
00:30 Dizi Dizi
02:00 Baba Ocağı Dizi
04:00 Dürüye'nin Güğümleri Dizi
05:30 Söz Dizi
07:00 İstanbullu Gelin Dizi
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Yaşam
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen Yaşam
16:15 Söz Dizi
19:00 Star Haber Haber
20:00 Dizi Dizi
2 Ekim 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Villarreal - Juventus Spor
00:15 Teşkilat Dizi
03:00 Seksenler Dizi
04:40 Lingo Türkiye Yarışma
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye Yaşam
06:35 Kalk Gidelim Dizi
09:20 Adını Sen Koy Dizi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse Eğlence
13:15 Seksenler Dizi
14:25 Gönül Dağı Dizi
17:40 İddiaların Aksine Haber
17:45 Ana Haber Haber
18:45 Maç Önü Spor
19:45 Fenerbahçe - Nice Spor
22:00 Legia Warszawa - Samsunspor Spor
2 Ekim 2025 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye Yarışma
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
03:30 Gel Konuşalım Magazin
06:00 Tuzak Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Yaşam
09:00 Gel Konuşalım Magazin
13:15 MasterChef Türkiye Yarışma
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
20:00 MasterChef Türkiye Yarışma