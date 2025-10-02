Google Haberler

2 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 2 Ekim 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 2 Ekim 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

2 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

2 Ekim 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Jack Reacher: Asla Geri Dönme Film

01:40 Jack Reacher: Asla Geri Dönme Film

04:00 Kardeşlerim Dizi

06:00 Bir Gece Masalı Dizi

08:00 Kahvaltı Haberleri Haber

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Reality

13:00 Gün Ortası Haber

14:00 Aşk ve Gözyaşı Dizi

16:00 Esra Erol'da Yaşam

19:00 ATV Ana Haber Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? Yarışma

1 7
2 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

2 Ekim 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Eşref Rüya Dizi

00:15 Arka Sokaklar Dizi

02:30 Poyraz Karayel Dizi

04:30 Baht Oyunu Dizi

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizi

09:00 Neler Oluyor Hayatta Magazin

11:00 Yaprak Dökümü Dizi

14:00 Gelinim Mutfakta Yarışma

16:45 Arka Sokaklar Dizi

19:00 Kanal D Ana Haber Haber

20:00 Maymunlar Cehennemi Film

22:30 Maymunlar Cehennemi Film

2 7
2 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

2 Ekim 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Kıskanmak Dizi

01:45 Halef Dizi

04:15 İnadına Aşk Dizi

05:15 Bay Yanlış Diğer

06:00 Karagül Dizi

07:30 İlk Bakış Haber

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haber

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün Yaşam

12:30 Yasak Elma Dizi

13:30 En Hamarat Benim Yarışma

16:30 Halef Dizi

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Haber

20:00 Halef Dizi

23:30 Kıskanmak Dizi

3 7
2 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

2 Ekim 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Bahar Dizi

01:30 Kızılcık Şerbeti Dizi

04:00 Veliaht Dizi

06:00 Aile Dizi

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah Haber

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk Dizi

12:30 Gelin Evi Yaşam

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Reality

18:45 Show Ana Haber Haber

20:00 Veliaht Dizi

4 7
2 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

2 Ekim 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Sahipsizler Dizi

00:30 Dizi Dizi

02:00 Baba Ocağı Dizi

04:00 Dürüye'nin Güğümleri Dizi

05:30 Söz Dizi

07:00 İstanbullu Gelin Dizi

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Yaşam

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen Yaşam

16:15 Söz Dizi

19:00 Star Haber Haber

20:00 Dizi Dizi

5 7
2 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

2 Ekim 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Villarreal - Juventus Spor

00:15 Teşkilat Dizi

03:00 Seksenler Dizi

04:40 Lingo Türkiye Yarışma

05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye Yaşam

06:35 Kalk Gidelim Dizi

09:20 Adını Sen Koy Dizi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse Eğlence

13:15 Seksenler Dizi

14:25 Gönül Dağı Dizi

17:40 İddiaların Aksine Haber

17:45 Ana Haber Haber

18:45 Maç Önü Spor

19:45 Fenerbahçe - Nice Spor

22:00 Legia Warszawa - Samsunspor Spor

6 7
2 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

2 Ekim 2025 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye Yarışma

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

03:30 Gel Konuşalım Magazin

06:00 Tuzak Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Yaşam

09:00 Gel Konuşalım Magazin

13:15 MasterChef Türkiye Yarışma

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

20:00 MasterChef Türkiye Yarışma

7 7