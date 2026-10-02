2 Ekim 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Şevkat Yerimdar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Ömür Usta

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20.00 Anne Yarısı

22.30 Ömür Usta

01.00 Halef: Köklerin Çağrısı

03.30 İnadına Aşk

04.45 Yasak Elma

06.00 Son Yaz