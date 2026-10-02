2 EKİM 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 2 Ekim 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 2 Ekim 2026 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
2 Ekim 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
02:20 Mercan Köşk
05:00 Gözleri KaraDeniz
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Güneşin Doğduğu Yer
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Mercan Köşk
20:45 Milli Maça Doğru
21:45 Belçika - Türkiye
2 Ekim 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
02:00 Gelinim Mutfakta
04:00 Siyah Beyaz Aşk
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:45 Gelinim Mutfakta
16:45 Daha 17
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Haysiyet
2 Ekim 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Şevkat Yerimdar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Ömür Usta
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 Anne Yarısı
22.30 Ömür Usta
01.00 Halef: Köklerin Çağrısı
03.30 İnadına Aşk
04.45 Yasak Elma
06.00 Son Yaz
2 Ekim 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Gece Hattı
01:15 Sevdan Bir Ateş
03:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
09:00 Muhtemel Aşk
12:30 Gelin Evi Yaşam
15:00 Sevdan Bir Ateş
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
2 Ekim 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:15 Başkalarının Hayatı
03:00 Tuzlu Kahve
05:30 İki Aile
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 Star Haber
20:00 Dizi
2 Ekim 2026 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
01:45 Seksenler
03:05 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:45 Hayallerinin Peşinde
06:30 Turgay Başyayla Ile...
07:30 Kalk Gidelim
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:30 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
2 Ekim 2026 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Doktor Aksoy
04:30 Oynat Bakalım
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Doktor Aksoy
11:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye