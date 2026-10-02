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2 EKİM 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 2 Ekim 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 2 Ekim 2026 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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2 EKİM 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

2 Ekim 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

02:20 Mercan Köşk 
05:00 Gözleri KaraDeniz 
08:00 Kahvaltı Haberleri 
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 
13:00 Gün Ortası 
14:00 Güneşin Doğduğu Yer 
16:00 Esra Erol'da 
19:00 ATV Ana Haber 
20:00 Mercan Köşk 
20:45 Milli Maça Doğru 
21:45 Belçika - Türkiye

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2 EKİM 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

2 Ekim 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

02:00 Gelinim Mutfakta 
04:00 Siyah Beyaz Aşk 
07:00 İkizler Memo-Can 
09:00 Neler Oluyor Hayatta 
11:00 Yaprak Dökümü 
13:45 Gelinim Mutfakta 
16:45 Daha 17 
19:00 Kanal D Ana Haber 
20:00 Uzak Şehir 
23:15 Haysiyet

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2 EKİM 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

2 Ekim 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Şevkat Yerimdar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Ömür Usta
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 Anne Yarısı
22.30 Ömür Usta
01.00 Halef: Köklerin Çağrısı
03.30 İnadına Aşk
04.45 Yasak Elma
06.00 Son Yaz

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2 EKİM 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

2 Ekim 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Gece Hattı 
01:15 Sevdan Bir Ateş 
03:30 Kızılcık Şerbeti 
06:00 Siyah Kalp 
09:00 Muhtemel Aşk 
12:30 Gelin Evi Yaşam
15:00 Sevdan Bir Ateş 
18:25 Show Ana Haber 
20:00 Kızılcık Şerbeti 

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2 EKİM 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

2 Ekim 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:15 Başkalarının Hayatı 
03:00 Tuzlu Kahve 
05:30 İki Aile 
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 
13:30 Fazilet Hanım ve Kızları 
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme  
19:00 Star Haber 
20:00 Dizi 

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2 EKİM 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

2 Ekim 2026 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

01:45 Seksenler 
03:05 Alparslan: Büyük Selçuklu 
05:45 Hayallerinin Peşinde 
06:30 Turgay Başyayla Ile... 
07:30 Kalk Gidelim 
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse 
13:15 Seksenler 
14:15 Alparslan: Büyük Selçuklu 
17:30 Lingo Türkiye 
19:00 Ana Haber 
19:55 İddiaların Aksine

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2 EKİM 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

2 Ekim 2026 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Doktor Aksoy 
04:30 Oynat Bakalım 
06:30 Tuzak 
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 
09:00 Doktor Aksoy 
11:30 MasterChef Türkiye 
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 
20:00 MasterChef Türkiye

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Kaynak: HABER MERKEZİ