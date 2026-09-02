2 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 2 Eylül Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 2 Eylül 2026 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
2 Eylül Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
02:40 Aldatmak
05:30 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun
23:40 Kaçış Planı
2 Eylül Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
01:00 Meth Gator'a Saldırı
02:30 Gelinim Mutfakta
04:40 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:30 Yaprak Dökümü
11:30 Daha 17 Dizi
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
21:45 Daha 17
2 Eylül Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08.30 Çalar Saat
10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Kirli Sepeti
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Kalender Pide
22.30 Kalender Pide
00.45 Aşk Yeniden
02.45 İnadına Aşk
04.15 Yasak Elma
06.00 Şahane Hayatım
2 Eylül Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Muhtemel Aşk
02:45 Kardeşim Benim 2
04:45 Acı Kahve
06:00 Yeni Gelin
09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Gelin Evi Yaşam
15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 İntikam Vakti
22:30 Denizde Dehşet
2 Eylül Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:30
Sevdiğim Sensin Dizi
02:30
Güzel Köylü Dizi
05:00
Erkenci Kuş Dizi
07:45
İki Aile Dizi •
09:30
Yüksek Sosyete Dizi
10:45 Çirkin Dizi
14:00 Güzel Köylü Dizi
15:45 Sevdiğim Sensin Dizi
19:00 Star Haber Haber
20:00 Doğanın Kanunu
2 Eylül Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:30 3'te 3
01:30 Seksenler
02:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:15 Hayallerinin Peşinde
06:00 Turgay Başyayla Ile...
07:00 Kendi Düşen Ağlamaz
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Asırlık Gece
2 Eylül Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Doktor Aksoy
04:30 Gazete Magazin
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:00 Gazete Magazin
13:00 Doktor Aksoy
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye