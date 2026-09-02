2 Eylül Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

02:40 Aldatmak

05:30 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Var Mısın Yok Musun

23:40 Kaçış Planı