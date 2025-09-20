Google Haberler

20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 20 Eylül 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8, NOW TV ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 20 Eylül 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

20 Eylül 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Aşk ve Gözyaşı

00:40 Aşk ve Gözyaşı

03:00 Kardeşlerim

05:30 Ateş Kuşları

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Aşk ve Gözyaşı

12:45 Gözleri KaraDeniz

16:30 Aşk ve Gözyaşı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

1 7
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

20 Eylül 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Arka Sokaklar

00:15 Eşref Rüya

03:15 Poyraz Karayel

04:45 Kuzey Güney

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arka Sokaklar

15:00 Eşref Rüya

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Uzak Şehir

2 7
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

20 Eylül 2025 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Kıskanmak

01:45 Kıskanmak

04:00 Yaz Şarkısı

05:15 Bay Yanlış

06:00 Karagül

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Halef

14:00 Yasak Elma

16:30 Kıskanmak

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kıskanmak

21:45 Gündem Futbol

23:15 Halef

3 7
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

20 Eylül 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Veliaht

02:30 Bahar

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Arım Balım Peteğim

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Veliaht

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

22:45 Bahar

4 7
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

20 Eylül 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Çarpıntı

00:30 Kral Kaybederse

03:00 Baba Ocağı

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Söz

07:00 Menajerimi Ara

08:30 İstanbullu Gelin

10:00 Aramızda Kalsın

11:30 Çarpıntı

14:00 Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Hareket Sekiz

22:30 Hareket Sekiz

5 7
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

20 Eylül 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 3'te 3

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:45 3'te 3

03:45 Kara Tahta

05:45 Yedi Numara

07:15 Benim Güzel Ailem

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:00 Lingo Türkiye

12:40 Cennetin Çocukları

15:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

6 7
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

20 Eylül 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:30 MasterChef Türkiye

16:00 İtiraf Et

20:00 MasterChef Türkiye

7 7