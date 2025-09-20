20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 20 Eylül 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8, NOW TV ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 20 Eylül 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
20 Eylül 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Aşk ve Gözyaşı
00:40 Aşk ve Gözyaşı
03:00 Kardeşlerim
05:30 Ateş Kuşları
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Aşk ve Gözyaşı
12:45 Gözleri KaraDeniz
16:30 Aşk ve Gözyaşı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
20 Eylül 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Arka Sokaklar
00:15 Eşref Rüya
03:15 Poyraz Karayel
04:45 Kuzey Güney
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arka Sokaklar
15:00 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Uzak Şehir
20 Eylül 2025 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Kıskanmak
01:45 Kıskanmak
04:00 Yaz Şarkısı
05:15 Bay Yanlış
06:00 Karagül
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Halef
14:00 Yasak Elma
16:30 Kıskanmak
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kıskanmak
21:45 Gündem Futbol
23:15 Halef
20 Eylül 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Veliaht
02:30 Bahar
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Arım Balım Peteğim
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Veliaht
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
22:45 Bahar
20 Eylül 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Çarpıntı
00:30 Kral Kaybederse
03:00 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
07:00 Menajerimi Ara
08:30 İstanbullu Gelin
10:00 Aramızda Kalsın
11:30 Çarpıntı
14:00 Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Hareket Sekiz
22:30 Hareket Sekiz
20 Eylül 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 3'te 3
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:45 3'te 3
03:45 Kara Tahta
05:45 Yedi Numara
07:15 Benim Güzel Ailem
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:00 Lingo Türkiye
12:40 Cennetin Çocukları
15:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
20 Eylül 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:30 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye