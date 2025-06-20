20 HAZİRAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 20 Haziran 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 20 Haziran 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
20 Haziran 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
20.00 Buz Devri 4
21.45 Güven Bana
23.50 Aile Saadeti
20 Haziran 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.30 Gelinim Mutfakta
16.30 Aşk-ı Memnu
20.00 Arka Sokaklar
20 Haziran 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Yetenek Sizsiniz
13.15 Sen Çal Kapımı
15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16.30 Karagül
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Bizim Semtin Çocukları
22.15 Çift Kişilik Oda
20 Haziran 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Bahar
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Hanzo
21.45 Aslan Bacanak
23.45 Hanzo