20 HAZİRAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

20 Haziran 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 20.00 Buz Devri 4 21.45 Güven Bana 23.50 Aile Saadeti 1 | 7

20 Haziran 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11.00 Yaprak Dökümü 13.30 Gelinim Mutfakta 16.30 Aşk-ı Memnu 20.00 Arka Sokaklar 2 | 7

20 Haziran 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10.45 Yetenek Sizsiniz 13.15 Sen Çal Kapımı 15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 16.30 Karagül 19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 20.00 Bizim Semtin Çocukları 22.15 Çift Kişilik Oda 3 | 7