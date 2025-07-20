20 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

20 Temmuz 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 07.00 Gençliğim Eyvah 09.00 Zembilli 12.00 Güven Bana 14.00 Sağ Salim 16.00 Aile Saadeti 19.00 atv Ana Haber 20.00 Kim Milyoner Olmak İster? 1 | 7

20 Temmuz 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 08.30 Konuştukça 09.45 Magazin D Pazar 12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 13.45 Turnike 15.45 Amatör Hayat 18.30 Kanal D Haber 20.00 Kuralsız Sokaklar 22.15 Kuralsız Sokaklar 23.45 Yüce Thor 2 | 7

20 Temmuz 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 10.00 Kirli Sepet 13.00 Yasak Elma 15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu 20.00 Kırk Yalan 22.15 Şevkat Yerimdar 23.00 Now Spor 3 | 7