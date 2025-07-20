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20 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 20 Temmuz 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 20 Temmuz 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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20 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

20 Temmuz 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.00 Gençliğim Eyvah

09.00 Zembilli

12.00 Güven Bana

14.00 Sağ Salim

16.00 Aile Saadeti

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

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20 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

20 Temmuz 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Kavak Yelleri

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13.45 Turnike

15.45 Amatör Hayat  

18.30 Kanal D Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

22.15 Kuralsız Sokaklar

23.45 Yüce Thor

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20 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

20 Temmuz 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepet

13.00 Yasak Elma

15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kırk Yalan

22.15 Şevkat Yerimdar

23.00 Now Spor

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20 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

20 Temmuz 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Siyah Kalp

08.00 Ve Recep ve Zehra ve Ayşe

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Züğürt Ağa

15.30 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Deliha 2

22.15 Nasipse Olur

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