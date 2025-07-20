20 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 20 Temmuz 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 20 Temmuz 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
20 Temmuz 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.00 Gençliğim Eyvah
09.00 Zembilli
12.00 Güven Bana
14.00 Sağ Salim
16.00 Aile Saadeti
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
20 Temmuz 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Kavak Yelleri
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13.45 Turnike
15.45 Amatör Hayat
18.30 Kanal D Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
22.15 Kuralsız Sokaklar
23.45 Yüce Thor
20 Temmuz 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepet
13.00 Yasak Elma
15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kırk Yalan
22.15 Şevkat Yerimdar
23.00 Now Spor
20 Temmuz 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Siyah Kalp
08.00 Ve Recep ve Zehra ve Ayşe
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Züğürt Ağa
15.30 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Deliha 2
22.15 Nasipse Olur