  4. 21 AĞUSTOS 2025 Perşembe YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 21 Ağustos 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 21 Ağustos 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

21 AĞUSTOS 2025 Perşembe YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

21 Ağustos 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Can Borcu

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17.00 Maide’nin Altın Günü

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

21 AĞUSTOS 2025 Perşembe YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

21 Ağustos 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Uzak Şehir

16.00 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Rampage: Büyük Yıkım

22.30: Godzilla

21 AĞUSTOS 2025 Perşembe YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

21 Ağustos 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Bursa Bülbülü

21 AĞUSTOS 2025 Perşembe YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

21 Ağustos 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Güzel Günler

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.45 Laz Vampir Tİrakula

21 AĞUSTOS 2025 Perşembe YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

21 Ağustos 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Kiralık Aşk

19.00 Star Haber

20.00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu

22.15 Pele Bir Efsanenin Doğuşu

21 AĞUSTOS 2025 Perşembe YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

21 Ağustos 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.50 Ege’nin Hamsisi

09.45 Kendi Düşen Ağlamaz

13.00 Seksenler

14.25 Teşkilat

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Maç Özel

20.45 Başakşehir – Univ. Craiova

22.45 Gönül Dağı

21 AĞUSTOS 2025 Perşembe YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

21 Ağustos 2025 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 
06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Gazete Magazin Yaz

13.00 Yaparsın Bilirim

16.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

