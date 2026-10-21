21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 21 Ekim 2026 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 21Ekim 2026 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
21 Ekim 2026 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
21 Ekim KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
21 Ekim Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
07.15 İlk Bakış
08:30 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir gün
12.30 Yeraltı
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Yeraltı
17.30 Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Yeraltı
21 Ekim Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol İle Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş
21 Ekim Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
21 Ekim Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.45 Lille - Galatasaray
21.55 Taşacak Bu Deniz
21 Ekim 2026 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.00 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye