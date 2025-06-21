21 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
Televizyon izleyicileri 21 Haziran 2025 Cumartesi akşamı ekranlarda hangi dizi ve programların yer alacağını araştırıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi kanallarda bu akşam yayınlanacak yapımlar belli oldu. İşte güncel TV yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek diziler...
21 Haziran 2025 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı izleyicilerin gündeminde.
Dizilerden yarışmalara, haber bültenlerinden eğlence programlarına kadar geniş bir içerik yelpazesi ekran başındakileri bekliyor.
Peki, bu akşam hangi diziler ve programlar var?
21 Haziran 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
- 07:30 ATV’de Hafta Sonu
- 10:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)
- 11:45 Aile Saadeti
- 14:40 Ölümlü Dünya (Yerli Sinema)
- 16:40 Güven Bana
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Aile Saadeti
- 23:00 Panama (Yabancı Sinema)
- 00.50 Güven Bana
21 Haziran 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı
- 07.00 Kavak Yelleri
- 08.30 Konuştukça
- 09.45 Magazin D Cumartesi
- 13.00 Arda'nın Mutfağı
- 14.00 Password
- 16.00 Eşref Rüya
- 18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20.00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
- 23.30 Çember: Kalpsiz
21 Haziran 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV)
- 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11.15 Çift Kişilik Oda
- 14.00 Yetenek Sizsiniz
- 16.30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
- 19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
- 20.00 Recep İvedik 6
- 22.30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
- 01.30 Yetenek Sizsiniz