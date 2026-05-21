21 MAYIS 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 21 Mayıs 2026 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 21 Mayıs 2026 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

21 Mayıs 2026 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

21 Mayıs 2026 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

23.15 Eşref Rüya

21 Mayıs 2026 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

21 Mayıs 2026 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 İntikam

22.15 Salak ile Avanak Geri Dönüyor

21 Mayıs 2026 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin

21 Mayıs 2026 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.35 Beni Böyle Sev

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Ambulans

22.45 Kadın Önde Yürür

21 Mayıs 2026 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

