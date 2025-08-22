  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 22 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

22 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 22 Ağustos 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 22 Ağustos 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
22 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

22 Ağustos 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Can Borcu

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17.00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

19.00 atv Ana Haber

20.00 Taşıyıcı 2

21.45 Taşıyıcı 2

23.30 Aile Saadeti

1 | 7
22 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

22 Ağustos 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Uzak Şehir

16.00 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

22.15: Medusa Darbesi

2 | 7
22 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

22 Ağustos 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 İki Gönül Bir Oluversin Gari

23.00 Şevkat Yerimdar

3 | 7
22 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

22 Ağustos 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Güzel Günler

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Yol Arkadaşım 2

22.30 Atla Gel Şaban

4 | 7
22 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

22 Ağustos 2025 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Kiralık Aşk

19.00 Star Haber

20.00 Tosun Paşa

21.45 Alemde Bir Gece

23.30 Alemde Bir Gece

5 | 7
22 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

22 Ağustos 2025 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.50 Ege’nin Hamsisi

09.45 Kendi Düşen Ağlamaz

13.00 Seksenler

14.20 Teşkilat

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Creed 2: Efsane Yükseliyor

22.45 Pelin Çift ile Gündem Özel

6 | 7
22 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

22 Ağustos 2025 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 
06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Gazete Magazin Yaz

13.00 Yaparsın Bilirim

16.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

Kaynak: HABER MERKEZİ
7 | 7