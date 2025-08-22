22 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

22 Ağustos 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 08.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Can Borcu 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17.00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı 19.00 atv Ana Haber 20.00 Taşıyıcı 2 21.45 Taşıyıcı 2 23.30 Aile Saadeti 1 | 7

22 Ağustos 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09.30 Yaprak Dökümü 12.00 Kanal D Haber Gün Arası 13.00 Uzak Şehir 16.00 Aşk-ı Memnu 18.30 Kanal D Ana Haber 20.00 Kuralsız Sokaklar 22.15: Medusa Darbesi

22 Ağustos 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:30 Çalar Saat 10.00 Yasak Elma 12.45 Sen Çal Kapımı 15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 16.30 Karagül 19.00 Now Ana Haber 20.00 İki Gönül Bir Oluversin Gari 23.00 Şevkat Yerimdar

22 Ağustos 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 06.00 Güzel Günler 09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12.30 Gelin Evi 15.00 Kızılcık Şerbeti 18.25 Show Ana Haber 20.00 Yol Arkadaşım 2 22.30 Atla Gel Şaban

22 Ağustos 2025 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 07:00 İstanbullu Gelin 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen 17.15 Kiralık Aşk 19.00 Star Haber 20.00 Tosun Paşa 21.45 Alemde Bir Gece 23.30 Alemde Bir Gece

22 Ağustos 2025 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 06.50 Ege'nin Hamsisi 09.45 Kendi Düşen Ağlamaz 13.00 Seksenler 14.20 Teşkilat 17.45 Kim Gitsin? 19.00 Ana Haber 20.00 Creed 2: Efsane Yükseliyor 22.45 Pelin Çift ile Gündem Özel