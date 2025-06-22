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  4. 22 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

22 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 22 Haziran 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 22 Haziran 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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22 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

22 Haziran 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

11:20 Güven Bana

14.00 Çakallarla Dans 4

16.00 Aile Saadeti

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

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22 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

22 Haziran 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Kavak Yelleri

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Düş Peşine

16.45 Arka Sokaklar

20.00 Kuralsız Sokaklar

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22 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

22 Haziran 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet 

13.30 Çift Kişilik Oda

16.45 Yetenek Sizsiniz

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet 

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22 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

22 Haziran 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08.00 Yavru ile Katip

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Gülen Adam

15.15 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Avanak Abdi

21.45 Petrol Kralları

23.45 Avanak Abdi

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