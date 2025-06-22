22 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

22 Haziran 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet 11:20 Güven Bana 14.00 Çakallarla Dans 4 16.00 Aile Saadeti 19.00 atv Ana Haber 20.00 Kim Milyoner Olmak İster? 1 | 7

22 Haziran 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 08.30 Konuştukça 09.45 Magazin D Pazar 12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi 13.45 Arda ile Omuz Omuza 14.45 Düş Peşine 16.45 Arka Sokaklar 20.00 Kuralsız Sokaklar 2 | 7

22 Haziran 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11.15 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet 13.30 Çift Kişilik Oda 16.45 Yetenek Sizsiniz 19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu 20.00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet 3 | 7