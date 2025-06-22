22 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 22 Haziran 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 22 Haziran 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
22 Haziran 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:20 Güven Bana
14.00 Çakallarla Dans 4
16.00 Aile Saadeti
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
22 Haziran 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Kavak Yelleri
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Düş Peşine
16.45 Arka Sokaklar
20.00 Kuralsız Sokaklar
22 Haziran 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet
13.30 Çift Kişilik Oda
16.45 Yetenek Sizsiniz
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet
22 Haziran 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08.00 Yavru ile Katip
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Gülen Adam
15.15 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Avanak Abdi
21.45 Petrol Kralları
23.45 Avanak Abdi