22 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 22 Haziran 2026 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 22 Haziran 2026 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
22 Haziran 2026 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul
22.30 Altı Üstü İstanbul
22 Haziran 2026 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Daha 17
23.30 Aşk Şarkısı
22 Haziran 2026 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
12.30 Şahane Hayatım
14.30 Sen Çal Kapımı
16.30 Şevket Yerimdar
16.30 Sen Çal Kapımı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Çakallarla Dans 6
22.30 Aşkımızın Son Tekmesi
22 Haziran 2026 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.45 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk
23.00 Güldür Güldür Show
22 Haziran Pazartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Ateşböceği
12.00 Benim Tatlı Yalanım
14.00 Aramızda Kalsın
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
22 Haziran Pazartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
10.40 Kasaba Doktoru
13.15 Seksenler
14.00 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.00 Arjantin – Avusturya
22 Haziran 2026 Pazartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 MasterChef Türkiye
10.00 Gazete Magazin
13.00 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye