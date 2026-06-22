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22 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 22 Haziran 2026 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 22 Haziran 2026 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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22 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

22 Haziran 2026 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

22.30 Altı Üstü İstanbul

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22 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

22 Haziran 2026 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Daha 17

23.30 Aşk Şarkısı

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22 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

22 Haziran 2026 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.30 Şahane Hayatım

14.30 Sen Çal Kapımı

16.30 Şevket Yerimdar

16.30 Sen Çal Kapımı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Çakallarla Dans 6

22.30 Aşkımızın Son Tekmesi

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22 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

22 Haziran 2026 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.45 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

23.00 Güldür Güldür Show

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22 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

22 Haziran Pazartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Ateşböceği

12.00 Benim Tatlı Yalanım

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

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22 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

22 Haziran Pazartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

10.40 Kasaba Doktoru

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.00 Arjantin – Avusturya

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22 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

22 Haziran 2026 Pazartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 MasterChef Türkiye

10.00 Gazete Magazin

13.00 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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