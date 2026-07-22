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22 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 22 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 22 Temmuz 2026 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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22 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

22 Temmuz 2026 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13:00 atv Gün Ortası

14:00 A.B.İ

16.30 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

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22 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

22 Temmuz Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07.00 Yabancı Damat

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Uzak Şehir  

16.30 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Buz Kapanı  

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22 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

22 Temmuz Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Halef: Köklerin Çağrısı  

15.00 Sen Çal Kapımı

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Her Şey Aşk İçin

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22 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

22 Temmuz Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Yeni Gelin

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

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22 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

22 Temmuz Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İki Aile

09.30 Sevdiğim Sensin

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 Güzel Köylü

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Doğanın Kanunu

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22 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

22 Temmuz Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

07.05 Hangimiz Sevmedik

10.00 Kasaba Doktoru

12.25  Seksenler

14.35 Yürek Çıkmazı

17. 45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber  

20.00 Maç Önü

20.45 Başakşehir – İnter Turku

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22 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

22 Temmuz 2026 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 MasterChef Türkiye

10.00 Gazete Magazin

14.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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