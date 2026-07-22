22 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 22 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 22 Temmuz 2026 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
22 Temmuz 2026 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13:00 atv Gün Ortası
14:00 A.B.İ
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
22 Temmuz Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07.00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Uzak Şehir
16.30 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Buz Kapanı
22 Temmuz Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Her Şey Aşk İçin
22 Temmuz Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Yeni Gelin
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
22 Temmuz Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İki Aile
09.30 Sevdiğim Sensin
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Güzel Köylü
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Doğanın Kanunu
22 Temmuz Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
07.05 Hangimiz Sevmedik
10.00 Kasaba Doktoru
12.25 Seksenler
14.35 Yürek Çıkmazı
17. 45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Maç Önü
20.45 Başakşehir – İnter Turku
22 Temmuz 2026 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 MasterChef Türkiye
10.00 Gazete Magazin
14.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye