23 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 23 Eylül 2026 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 23 Eylül 2026 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
23 Eylül 2026 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aşk ve Taht
23 Eylül KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07.00 İkizler Memo
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Üç Kız Kardeş
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet
23 Eylül Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
07.15 İlk Bakış
08:30 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir gün
12.30 Şevkat Yerimdar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Anne Yarısı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Anne Yarısı
23 Eylül Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Siyah Kalp
09.00 Sevdan Bir Ateş
12.30 Buse Varol İle Gelin Evi
15.00 Muhtemel Aşk
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş
23 Eylül Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
23 Eylül Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
13.55 Evlilik Güzeldir
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Dizi
23 Eylül 2026 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Doktor Aksoy
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye