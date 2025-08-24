24 AĞUSTOS 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

  1. Dünya Gazetesi
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 24 Ağustos 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 24 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

24 Ağustos Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.00 Gençliğim Eyvah

10.25 Robot Köpek

13.25 Nadide Hayat

15.40 Aile Saadeti

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

22.00 Çin Seddi

24 Ağustos Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Çinliler Geliyor

15.15 Çinliler Geliyor

16.45 Hep Yek: Düğün

18.30 Kanal D Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

22.15 Kuralsız Sokaklar

23.40 Titana Saldırı

24 Ağustos Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepet

13.00 Yasak Elma

16.00 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kutsal Damacana 4

22.15 Şevkat Yerimdar

23.30 Efsane Futbol

24 Ağustos Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Güzel Günler

08.00 Keloğlan Aramızda

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Kezban

14.45 Selvi Boylum Al Yazmalım

16.00 Allah Allah

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Şark Bülbülü

21.45 Sivri Akıllılar

23.30 Şark Bülbülü

24 Ağustos Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 Menajerimi Ara

09.00 İstanbullu Gelin

10.30 Aramızda Kalsın

12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14.15 Sucu Kamil

16.15 En Güzel Bölüm

16.30 Kiralık Aşk

19.00 Star Haber  

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

22.30 Karaoğlan Geliyor

24 Ağustos Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

07.15 Hayatımın Neşesi

09.30 Alparslan: Büyük Selçuklu

12.45 Savaş, Ayrılıklar ve Kavuşmalar Üzerine

13.40 Yeşil Deniz

15.50 Mehmed: Fetihler Sultanı

19.00 Ana Haber

20.00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

22.55 3’te 3

24 Ağustos Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

09.30 Gazete Magazin Yaz

14.15 İtiraf Et

16.15 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

