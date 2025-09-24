24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 24 Eylül 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8, NOW TV ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 24 Eylül 2025 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
24 Eylül 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Gözleri KaraDeniz
00:20 Aşk ve Gözyaşı
02:45 Kardeşlerim
05:20 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sinema
22:30 Dizi
24 Eylül 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Arka Sokaklar
00:45 Kılıbık
02:40 Poyraz Karayel
04:45 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:40 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
24 Eylül 2025 Çarşamba NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Kıskanmak
01:30 Halef
03:45 Yaz Şarkısı
04:45 Bay Yanlış
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Halef
22:45 Kıskanmak
24 Eylül 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Bahar
00:15 Veliaht
02:30 Bahar
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
22:45 Kızılcık Şerbeti
24 Eylül 2025 Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Kral Kaybederse
01:00 Baba Ocağı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
24 Eylül 2025 Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
01:50 Dizi
04:15 Seksenler
05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 Kara Ağaç Destanı
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Dizi
14:30 Teşkilat
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Önü
22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe
24 Eylül 2025 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:00 Gel Konuşalım
05:00 Oynat Bakalım
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye