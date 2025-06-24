24 HAZİRAN 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 24 Haziran 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 24 Haziran 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
24 Haziran 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
02:00 Aile Saadeti
04:40 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güven Bana
22:30 Güven Bana
24 Haziran 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
01:15 Agorafobi
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Yumurcağın Tatlı Rüyaları
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
21:45 Charlie'nin Çikolata Fabrikası
24 Haziran 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
02:45 Adım Farah
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
13:00 Sen Çal Kapımı
16:00 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
21:00 Yetenek Sizsiniz
23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
24 Haziran 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:45 7. Koğuştaki Mucize
02:30 Züğürt Ağa
04:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show