24 Haziran 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 02:00 Aile Saadeti 04:40 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Güven Bana 22:30 Güven Bana 1 | 7

24 Haziran 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 01:15 Agorafobi 02:45 Yargı 04:45 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Yumurcağın Tatlı Rüyaları 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:30 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Kuralsız Sokaklar 21:45 Charlie'nin Çikolata Fabrikası 2 | 7

24 Haziran 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 02:45 Adım Farah 05:00 Kefaret 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 13:00 Sen Çal Kapımı 16:00 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 21:00 Yetenek Sizsiniz 23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7