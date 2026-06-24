24 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

24 Haziran 2026 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun