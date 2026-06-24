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24 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 24 Haziran 2026 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 24 Haziran 2026 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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24 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

24 Haziran 2026 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun

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24 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

24 Haziran 2026 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07.00 Yabancı Damat

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

21.45 Daha 17

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24 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

24 Haziran 2026 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:00 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.00 Bay Yanlış

12.15 Şahane Hayatım

14.45 Sen Çal Kapımı

16.15 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Recep İvedik 4

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24 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

24 Haziran 2026 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.45 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

23.00 Yaz Bir Şarkı

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24 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Ateşböceği

12.00 Benim Tatlı Yalanım

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Doğanın Kanunu

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24 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

24 Haziran 2026 Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye  

08.05 Hangimiz Sevmedik

10.45 Kasaba Doktoru

13.55 Seksenler

14.55 Yürek Çıkmazı

17. 45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

21.15 Kupa Saati

22.00 İsviçre - Kanada

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24 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

24 Haziran 2026 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 MasterChef Türkiye

10.00 Gazete Magazin

13.00 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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