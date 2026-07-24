24 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 24 Temmuz 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 24 Temmuz 2026 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
24 Temmuz 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
01:35 Karanlığın Dişleri 2
03:15 Aldatmak
05:30 Safir
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kırgın Çiçekler
13:00 Gün Ortası
14:00 A.B.İ.
16:30 Var Mısın Yok Musun
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ters Yüz
21:50 Kaçış Planı
24 Temmuz 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:45 Özel Kargo
02:15 Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş
04:00 Kuzey Güney
07:00 Yabancı Damat
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Uzak Şehir
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:45 Daha 17
24 Temmuz 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08.30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Postacı
Postacı 22.15
00.30 Tolgshow Filtresiz
02.45 Bambaşka Biri
04.45 Yasak Elma
06.00 Son Yaz
24 Temmuz 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Hadi Hayırlısı : Istakoz'un Haritası
02:00 Muhtemel Aşk
04:30 Hadi Hayırlısı : Istakoz'un Haritası
06:00 Yeni Gelin
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yaz Bir Şarkı Eğlence
23:45 Mutlu Aile Defteri
24 Temmuz 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
01:00 Milyarder Film
02:30 Güzel Köylü
05:00 Erkenci Kuş
07:00 İki Aile
09:30 Sevdiğim Sensin
12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir Yaşam
14:00 Güzel Köylü
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yalancı Yarim
22:15 Doğanın Kanunu
24 Temmuz 2026 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
02:20 Seksenler
02:55 Yürek Çıkmazı
05:20 Hayallerinin Peşinde
07:00 Hangimiz Sevmedik
10:00 Kasaba Doktoru
13:30 Seksenler
14:45 Yürek Çıkmazı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
24 Temmuz 2026 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:15 Gazete Magazin
04:00 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
09:45 Gazete Magazin
14:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye