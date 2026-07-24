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24 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 24 Temmuz 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 24 Temmuz 2026 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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24 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

24 Temmuz 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

01:35 Karanlığın Dişleri 2

03:15 Aldatmak 

05:30 Safir 

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kırgın Çiçekler

13:00 Gün Ortası

14:00 A.B.İ.

16:30 Var Mısın Yok Musun

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ters Yüz

21:50 Kaçış Planı 

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24 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

24 Temmuz 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:45 Özel Kargo

02:15 Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş

04:00 Kuzey Güney

07:00 Yabancı Damat

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Uzak Şehir

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

22:15 Kuralsız Sokaklar

23:45 Daha 17

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24 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

24 Temmuz 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08.30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Halef: Köklerin Çağrısı

15.00 Sen Çal Kapımı

16.30 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Postacı

Postacı 22.15

00.30 Tolgshow Filtresiz

02.45 Bambaşka Biri

04.45 Yasak Elma

06.00 Son Yaz

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24 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

24 Temmuz 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Hadi Hayırlısı : Istakoz'un Haritası

02:00 Muhtemel Aşk

04:30 Hadi Hayırlısı : Istakoz'un Haritası

06:00 Yeni Gelin

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Yaz Bir Şarkı Eğlence

23:45 Mutlu Aile Defteri

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24 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

24 Temmuz 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

01:00 Milyarder Film

02:30 Güzel Köylü

05:00 Erkenci Kuş

07:00 İki Aile

09:30 Sevdiğim Sensin

12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir Yaşam

14:00 Güzel Köylü

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Yalancı Yarim

22:15 Doğanın Kanunu

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24 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

24 Temmuz 2026 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

02:20 Seksenler

02:55 Yürek Çıkmazı

05:20 Hayallerinin Peşinde

07:00 Hangimiz Sevmedik

10:00 Kasaba Doktoru

13:30 Seksenler

14:45 Yürek Çıkmazı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

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24 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

24 Temmuz 2026 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:15 Gazete Magazin

04:00 Oynat Bakalım

05:30 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

09:45 Gazete Magazin

14:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

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