Google Haberler

25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8, NOW TV ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 25 Eylül 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

25 Eylül 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Aşk ve Gözyaşı 

01:45 Can Borcu 

04:30 Kardeşlerim 

06:30 Ateş Kuşları 

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 Gün Ortası 

14:00 Aşk ve Gözyaşı 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 

1 7
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

25 Eylül 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Eşref Rüya 

00:15 Arka Sokaklar 

02:30 Poyraz Karayel 

04:30 Kuzey Güney 

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 

09:00 Neler Oluyor Hayatta 

11:00 Yaprak Dökümü 

14:00 Gelinim Mutfakta 

16:30 Arka Sokaklar 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Uzak Şehir 

23:15 Eşref Rüya 

2 7
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

25 Eylül 2025 Perşembe NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Kıskanmak 

01:30 Halef 

04:00 Yaz Şarkısı 

04:45 Bay Yanlış

06:00 Karagül 

07:30 İlk Bakış 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 

12:30 Yasak Elma 

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Halef 

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 

20:00 Halef 

23:00 Halef 

3 7
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

25 Eylül 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Kızılcık Şerbeti 

01:45 Bahar 

04:00 Veliaht 

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Veliaht 

23:15 Veliaht 

4 7
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

25 Eylül 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Sahipsizler 

00:15 Çarpıntı 

03:00 Baba Ocağı 

04:30 Dürüye'nin Güğümleri 

06:00 Söz 

07:00 İstanbullu Gelin 

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 

16:15 Söz 

19:00 Star Haber 

20:00 Çılgın İkili 3 

22:30 Çılgın İkili 3 

5 7
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

25 Eylül 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe 

00:15 Cennetin Çocukları 

02:55 Seksenler 

04:15 Lingo Türkiye 

05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 

06:20 Kalk Gidelim

09:20 Adını Sen Koy 

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 

13:15 Seksenler 

14:30 Mehmed: Fetihler Sultanı 

17:45 Lingo Türkiye 

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine 

20:00 Cennetin Çocukları 

23:05 Mehmed: Fetihler Sultanı 

6 7
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

25 Eylül 2025 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye 

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

03:00 Gel Konuşalım 

05:00 Oynat Bakalım 

06:30 Tuzak 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 

09:00 Gel Konuşalım 

13:15 MasterChef Türkiye 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

20:00 MasterChef Türkiye 

7 7