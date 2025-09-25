25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8, NOW TV ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 25 Eylül 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
25 Eylül 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Aşk ve Gözyaşı
01:45 Can Borcu
04:30 Kardeşlerim
06:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Aşk ve Gözyaşı
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
25 Eylül 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Eşref Rüya
00:15 Arka Sokaklar
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Eşref Rüya
25 Eylül 2025 Perşembe NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Kıskanmak
01:30 Halef
04:00 Yaz Şarkısı
04:45 Bay Yanlış
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Halef
23:00 Halef
25 Eylül 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Kızılcık Şerbeti
01:45 Bahar
04:00 Veliaht
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
23:15 Veliaht
25 Eylül 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Sahipsizler
00:15 Çarpıntı
03:00 Baba Ocağı
04:30 Dürüye'nin Güğümleri
06:00 Söz
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Çılgın İkili 3
22:30 Çılgın İkili 3
25 Eylül 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe
00:15 Cennetin Çocukları
02:55 Seksenler
04:15 Lingo Türkiye
05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
23:05 Mehmed: Fetihler Sultanı
25 Eylül 2025 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:00 Gel Konuşalım
05:00 Oynat Bakalım
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye